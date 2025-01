Special Olympics, Torino prepara evento che abbatte le barriere

Gli Special Olympics World Winter Games Turin 2025, il più importante appuntamento sportivo mondiale per atleti con disabilità intellettive che Torino e il Piemonte ospiteranno dall'8 al 15 marzo prossimo, avrà "ricadute di eccezionale rilievo in termini economici, sociali e culturali, che non si limiteranno al periodo dei Giochi. Sono attesi oltre 100mila spettatori". Lo sottolinea Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente del Local Organizing Committee.

"È una grande occasione, per la nostra città e per il nostro territorio - spiega - poter ospitare un evento che abbatte barriere e pregiudizi e celebra il valore della collaborazione e le pari opportunità. Il mio ringraziamento va ai ministri Daniela Santanchè, Andrea Abodi, e Alessandra Locatelli, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, al presidente di Compagnia di San Paolo Marco Gilli, ai tre main sponsor Toyota, Coca Cola e Intesa Sanpaolo. Grazie alle preziose risorse che hanno messo a disposizione, siamo sulla buona strada per realizzare un evento indimenticabile. I Giochi saranno accompagnati da un ricco calendario di eventi e attività culturali, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e le scuole locali".

"Il Piemonte si prepara a diventare il palcoscenico mondiale dell'inclusione e del talento. Saranno giorni di sport, emozioni e grandi storie di vita, che dimostreranno come la determinazione e il coraggio possano superare ogni ostacolo. E' un grande evento sportivo, l'approccio corretto deve essere quello dell'ammirazione. E' grande sport, è evento fortemente educativo", afferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Il sindaco Stefano Lo Russo aggiunge che "con gli Special Olympics World Games Torino si prepara a ospitare un importante evento sportivo di livello internazionale e, insieme, una comunità che è fonte di ispirazione nella promozione della cultura dell'inclusività e del rispetto".

Le gare delle 8 discipline - sci alpino, sci di fondo, dancesport, pattinaggio artistico, floorball, short track, snowboard e ciaspole - si svolgeranno dall'8 al 15 marzo a Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato.



