Ospedale di Biella, ricavato auto storica per la sala ibrida

È stata venduta a un collezionista torinese la Lancia Fulvia Hf 1600 messa in palio da un anonimo donatore all'ospedale di Biella per finanziare il progetto della sala ibrida, una sala operatoria ad altissima tecnologia. Il donatore, che ha voluto rimanere anonimo, aveva infatti manifestato la volontà di trasformare l'auto che lo aveva accompagnato nei momenti più belli della sua vita in "un gesto di bene" per la collettività. In chiusura dell'anno, proprio in occasione dei giorni del decennale dell'ospedale, un collezionista torinese ha presentato un'offerta di 45mila euro.

"Siamo contenti di avercela fatta - spiegano dall'associazione automobilistica Amsap che ha appoggiato l'iniziativa -. Avevamo aderito al progetto con entusiasmo e ora, con la stessa "carica emotiva" diciamo che fare del bene è sempre una gran cosa".

La sala ibrida integra apparecchiature diverse (radiologiche ed ecografiche) estremamente sofisticate e in cui si possono eseguire procedure chirurgiche con tecniche multidisciplinari e sempre meno invasive, cioè basate su piccole incisioni con conseguente riduzione delle complicanze e un netto miglioramento dei tempi di recupero del paziente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA