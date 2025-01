Acqui ricorda Elena, c'è in una mostra del suo liceo artistico

Raccoglimento, riflessione e nessuna cerimonia inaugurale, oggi, per l'apertura a Palazzo Robellini di Acqui Terme (Alessandria) della mostra 'Il passato nel futuro' (fino al 19 gennaio). Propone falsi d'autore dipinti dagli studenti del liceo artistico Parodi, frequentato da Elena Sabina Caliman, la giovane di 20 anni di Morbello morta il 3 gennaio in un incidente stradale. A perdere la vita con lei un ragazzo di 17 anni di Acqui.

L'apertura era in programma il 10 gennaio, giorno dopo i funerali dei due giovani, ma per rispettare il dolore di familiari e comunità scolastica è stata posticipata. "Abbiamo scelto di evitare inaugurazioni ufficiali - fanno sapere dal liceo - perché ogni parola di troppo suonerebbe retorica e vuota davanti a questa sofferenza che ci portiamo in corpo".

Ma Elena c'è. "Anche se le opere realizzate da lei sono rimaste a casa, la ricordiamo con un angolo dedicato - spiega Michela Piacentini, docente di Laboratorio della figurazione - Ci sono un'orchidea blu, una candela, una foto sua e dei compagni, i pensieri scritti per l'occasione". Alcune delle creazioni della ventenne sono, comunque, nel catalogo della mostra.



