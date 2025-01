Industriali biellesi, dall'indagine segni di lieve miglioramento

L'indagine congiunturale realizzata da Unione Industriale Biellese rispetto alle previsioni degli imprenditori sul primo trimestre 2025 rileva un lieve miglioramento delle aspettative sulla produzione e agli ordini, delineando una sostanziale stabilità rispetto al periodo precedente.

Il saldo fra pessimisti e ottimisti tra gli imprenditori biellesi dell'industria manifatturiera e del terziario per il primo trimestre 2025 è pari al - 1,3% per quanto riguarda l'occupazione (0% lo scorso trimestre); al - 9,9% per la produzione (era - 17,7% lo scorso trimestre), al - 10,6% per gli ordini, (era a - 17,7%), al - 14,6% alla voce redditività (era a -13,9% lo scorso trimestre).

Il presidente Paolo Barberis Canonico mostra un cauto ottimismo: "Nonostante il perdurare della congiuntura negativa, si scorgono i primi segnali di un arresto della tendenza con un lieve miglioramento delle previsioni degli imprenditori rispetto alla produzione industriale e agli ordini. Il sentiment biellese resta più pessimista rispetto alla media regionale ma sta iniziando l'inversione del trend e, ad una lettura più attenta dei dati, emerge che la maggior parte delle risposte degli imprenditori è all'insegna della stabilità. E' dunque fondamentale supportare le imprese nell'accesso al credito e negli investimenti, a partire da Industria 5.0. L'auspicio è che nei prossimi mesi possano consolidarsi i segnali di una risalita e di una ripresa più significativa verso la fine dell'anno".





