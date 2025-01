Un simposio dedicato a Mario Merz nel centenario della nascita

La Fondazione Merz organizza, in occasione del centenario dalla nascita di Mario Merz, il simposio "Libertà di avere tre idee contrastanti", dedicato all'artista, che si sviluppa come un racconto corale sul suo pensiero. Nelle due giornate di martedì 14 e mercoledì 15 gennaio, studiosi, critici, storici dell'arte e artisti, partendo dalla propria esperienza specifica, si alterneranno per offrire testimonianze, approfondimenti e riflessioni che valorizzano la conoscenza sul suo lavoro e sul suo lascito.

I relatori sono: Elisabetta Benassi, Mariano Boggia, Luisa Borio, Manuel Borja-Villel, Bruno Corà, Costantino D'orazio, Danilo Eccher, Rudi Fuchs, Fiammetta Griccioli, Samuel Gross, Matilde Guidelli-Guidi, Daniela Lancioni, Lisa Le Feuvre, Francesco Manacorda, Beatrice Merz, Bartolomeo Pietromarchi, Pietro Rigolo, Dieter Schwarz, Antonella Soldaini, Simon Starling, Vicente Todolí, Giorgio Verzotti.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. È possibile seguire il simposio in diretta streaming sui canali YouTube e Instagram della Fondazione Merz.



