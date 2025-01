Al via alla Fondazione Sandretto il roadshow per la Quadriennale

Parte giovedì 16 gennaio alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo il roadshow per presentare la 18/a Quadriennale d'arte che si svolgerà al Palazzo Esposizioni di Roma da ottobre 2025 a gennaio 2026. Partner istituzionale della mostra è il ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Creatività Contemporanea Fantastica è il grande progetto espositivo corale che racconta la scena attuale dell'arte contemporanea italiana post Duemila, scandita in cinque diversi capitoli, esito dei punti di vista offerti dai curatori Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi, Alessandra Troncone. In controcanto a Fantastica, la Fondazione La Quadriennale di Roma presenta un ulteriore progetto espositivo di taglio storico, dedicato alla Quadriennale d'arte del 1935, intitolato I giovani e i maestri. La Quadriennale del '35, con la curatela di Walter Guadagnini e realizzato con l'Archivio Biblioteca della Quadriennale.

Dopo Torino - dove i protagonisti saranno Patrizia Sandretto e Luca Beatrice - il roadshow toccherà Venezia, ospiti a Cà Giustinian de La Biennale di Venezia; Milano, alla Pinacoteca di Brera; Firenze, a Palazzo Strozzi; Napoli, alle Gallerie d'Italia, grazie a Intesa Sanpaolo, main partner dell'esposizione; Genova, nella sede di Palazzo Ducale; Brescia, presso la Fondazione Brescia Musei. Ogni episodio del road show è pensato come un'occasione di dialogo aperto al pubblico, in forma di conversazione tra Luca Beatrice, uno o più dei curatori della 18/a Quadriennale e l'istituzione ospite, con la conduzione del giornalista e divulgatore d'arte Nicolas Ballario, chiamato a guidare il tour della Quadriennale attraverso l'Italia.



