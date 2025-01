Fitness: Your personal trainer apre primo centro nel nord Italia

Your Personal Trainer, la startup sport-tech fondata a Roma da Valentina Righetti, ha scelto Torino, nello specifico il quartiere Lingotto, per il suo primo spazio nel Nord Italia, dedicato al "fitness smart e sostenibile". La struttura è disponibile in esclusiva - come una vera palestra privata - o in sharing, ed è attrezzata per diverse discipline, dall'allenamento di forza, a quello funzionale fino allo yoga.

Lo studio torinese è composto da una sala unica di circa 35 metri quadrati, attrezzata con due postazioni complete, due spogliatoi e un bagno con doccia. Luci, temperatura, musica e impianti si attivano automaticamente sulla base delle prenotazioni e grazie all'utilizzo di soluzioni domotiche e IoT.

Il primo centro Your Personal Trainer è stato inaugurato a Roma nel maggio 2022, ma l'app è stata rilasciata solo nel gennaio 2023 e da allora ha accolto più di 1400 professionisti e 12.000 clienti. Dopo il centro di Torino, operativo dalla fine del 2024, la startup ha in programma di espandersi a Milano e Bologna e poi in tutto il Nord Italia.

"Your Personal Trainer - spiega Valentina Righetti, ceo e fondatrice della startup - nasce con l'obiettivo di offrire a tutti, professionisti e appassionati, uno spazio smart, flessibile e facilmente accessibile nel quale è possibile vivere un'esperienza personalizzata di allenamento in completa autonomia. Stiamo realizzando un vero ecosistema di fitness coworking applicando a questo settore il concetto di sharing economy. La nostra idea - prosegue Valentina Righetti - coniuga la promozione di uno stile di vita sano e attivo con la sostenibilità e la riduzione dell'impatto sull'ambiente, limitando i consumi al momento in cui lo spazio viene effettivamente utilizzato".



