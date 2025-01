Controlli antidroga a Tortona, arrestato presunto pusher

I carabinieri della compagnia di Tortona (Alessandria) hanno arrestato uno spacciatore e segnalato un assuntore, entrambi irregolari sul territorio nazionale. Sono stati sorpresi durante la compravendita di 32 grammi di hashish.

Sempre nelle zone della movida e della stazione ferroviaria i militari del Radiomobile hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un uomo in possesso di dosi della sostanza, preconfezionata e pronta per essere ceduta. Segnalate per uso personale altre 2 persone, trovate con piccole quantità di sostanza stupefacente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA