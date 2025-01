Arrivati i primi atleti delle Universiadi, inaugurato il Village

Con l'arrivo dei primi studenti-atleti in città e il taglio del nastro del Village in piazza Castello, entra nel vivo l'attesa per la 32esima edizione dei Fisu World University Games di Torino 2025, le Universiadi che porteranno nel capoluogo piemontese e in altre 5 località delle valli e montagne olimpiche circa 2000 atleti, di cui 89 della delegazione italiana, pronti a gareggiare in 13 discipline.

I primi sono arrivati proprio questa mattina a Porta Susa, hub ufficiale dei Giochi universitari. Qui è stato allestito un photo corner per accogliere gli atleti in arrivo e per dare al pubblico dei viaggiatori in transito l'occasione di conoscerli e di scattare un selfie con loro. Sarà inoltre possibile vedere da vicino, lunedì 13 gennaio, l'ultima tappa del viaggio della fiaccola e la cerimonia di apertura.

Sempre questa mattina, inoltre, è sono stati inaugurato il Fisu Village in piazza Castello e una delle mostre che accompagnano il Giochi, 'Passion and Sport through time', allestita all'Archivio di Stato, punto istituzionale e di accoglienza per le delegazioni e il pubblico durante le Universiadi.



