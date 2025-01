Addio a Gian Mesturino, l'architetto dei teatri

E' morto Gian Mesturino, 82 anni, da 60 protagonista appassionato del teatro torinese. La sua ultima apparizione in scena risale a domenica 22 dicembre al Teatro Erba quando ha vestito ancora una volta i panni di Gelindo, uno dei protagonisti più amati della Natività e del teatro popolare piemontese. Lascia tre figlie, due delle quali - Irene e Miriam - lavorano con la stessa passione nel mondo del teatro.

Nella vita di Gian Mesturino, scomparso a 82 anni, il teatro ha sempre avuto un ruolo centrale. A soli 5 anni fu scelto come siparista di un piccolo teatro del Monferrato e fu subito amore. Dopo la laurea in Architettura e l'abilitazione all'insegnamento, la consacrazione ai luoghi dello spettacolo, con la ristrutturazione dei teatri Alfieri e Gioiello, ceduti poi nel 2022 a Fabrizio Di Fiore Entertainment. Con Germana Erba, la compagna di una vita, ha dato una nuova avveniristica destinazione al complesso del Teatro Nuovo, creando il primo liceo coreutico e teatrale per danzatori, attori, cantanti e performer di musical, 30 anni di storia di eccellenza e base a Torino che attrae talenti da tutta Italia e li porta nel mondo.

Mesturino è stato ideatore e direttore artistico di Festival rinomati come Vignaledanza, di rassegne come Il Gesto e l'Anima, Festa sul Po, Isola di Pasqua, Torino danza, Sportdance, Natale Bimbi, Torino Effetto Punto. Disegnatore, giornalista e autore per il teatro, innamorato dei classici antichi di cui è stato anche traduttore e adattatore con record di esauriti plautini, dei Gialli che ha prodotto con spettacoli di grande successo come il recente Verso l'ora zero e Forbici Follia, una delle sue "creature" che volle produrre a Torino e che festeggia da questa sera e per tutto gennaio i 25 anni di repliche.

La recita del rosario sarà lunedì 13 gennaio alle 18.30 e il funerale è martedì 14 gennaio alle 10 presso la chiesa Madonna Addolorata (Pilonetto), in corso Moncalieri 227 a Torino.



