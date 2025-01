Rubano al supermercato e aggrediscono vigilante, due arrestati

Due persone sono state arrestate e condotte in carcere dai carabinieri a Torino nei giorni scorsi per tentata rapina impropria, dopo avere rubato in altrettanti supermercati e avere aggredito i vigilanti per fuggire.

Il primo episodio è avvenuto in via Madama Cristina, dove un uomo di 46 anni, residente in provincia e già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso a rubare generi alimentari. A quel punto ha spinto e aggredito prima un vigilante, poi i militari del nucleo radiomobile del reparto operativo, che l'hanno portato in carcere, accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. Una donna di 30 anni, di origine romena e senza fissa dimora ha agito invece in corso Bramante. Scoperta, ha cercato di colpire un vigilante con un mazzo di chiavi. Ad arrestarla sono stati i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia San Carlo.



