Cocaina e crack in casa, arrestato pusher a Verbania

Quando è stato fermato per un normale controllo stradale dai carabinieri, si è sfogato e ha raccontato ai militari dell'Arma la propria ansia e le proprie preoccupazioni per un figlio che era diventato irascibile e che gli chiedeva ingenti somme di denaro.

Così i carabinieri si sono presentati, insieme al genitore, a casa di un uomo di 44 anni di Verbania, scoprendo che nascondeva 50 grammi di cocaina e alcuni cristalli di crack. Il presunto pusher è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ora si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida.



