Circo Flic, spettacoli dal 18 gennaio, chiusura con Oscillante

Dal 18 gennaio al 29 giugno va in scena il secondo tempo della stagione "Caleidoscopio" della scuola circo Flic di Torino, con undici spettacoli in sedici appuntamenti allo Spazio Flic e grande finale con la terza edizione di "Oscillante", primo festival europeo dedicato esclusivamente alle discipline aeree ballant, ovvero oscillanti, dal 27 al 29 giugno, con prime nazionali, spettacoli outdoor, performance in sala e masterclass, in cui le principali tecniche circensi utilizzate saranno trapezio ballant e corda volante.

Il 18 e 19 gennaio 2025 è la volta di Àkri, spettacolo del catalano Manel Rosés Moretó che viene presentato in prima nazionale. Manel Rosés Moretó è nato a Barcellona, si è laureato all'Università di danza e circo di Stoccolma (Doch) e tra le varie compagnie con le quali ha lavorato spicca il Cirque du Soleil. L'8 febbraio 2025 arriva La Burla, presentato dalla compagnia Madame Rebiné, nata nel 2011 a Toulouse maturando un progetto iniziato alla Flic dall'incontro di Andrea Brunetto, Massimo Pederzoli e Alessio Pollutri. La storica rassegna-tirocinio Circo in Pillole torna con tre appuntamenti tra febbraio e marzo.

Un momento speciale della stagione è rappresentato dalla serata del 23 marzo 2025 con la presentazione dei progetti work in progress vincitori dell'edizione 2024 di "Surreale", la call internazionale per artisti di circo contemporaneo under 35 promossa dalla Flic col sostegno di Regione Piemonte e ministero italiano della Cultura. La stagione proseguirà il 3 e 4 aprile 2025 con i "Way Out", ovvero le presentazioni dei progetti artistici personali. A maggio e a giugno sono in programma gli spettacoli di fine corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA