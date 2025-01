Soccorso alpino, 249 interventi nel Vco nel 2024

Nel 2024 gli interventi effettuati nel Verbano-Cusio-Ossola dalla delegazione Valdossola del Soccorso Alpino sono stati 249, in calo rispetto ai 301 dell'anno precedente ma in linea con la media (250) degli anni post Covid. Le persone soccorse sono state complessivamente 227.

Di queste, quelle trovate decedute sono state 21, cinque in meno del 2023.

Il calo nei numeri, spiegano dalla delegazione Valdossola, che con undici stazioni e circa duecento volontari copre l'intero territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è probabilmente dovuto alla eccezionale stagione dei funghi nel 2023, che aveva spinto molte più persone del consueto ad avventurarsi nella ricerca.

Nel 2024 la stazione locale del soccorso alpino più sollecitata è stata la Valgrande, la cui area di intervento comprende il Verbano e la valle Cannobina, con 53 interventi.

Segue la stazione di Omegna (41), dove si trova il Mottarone.





