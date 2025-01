La Befana in ambulanza da Acqui all'Infantile di Alessandria

Nel giorno dell'Epifania il sindacato di polizia Coisp di Alessandria ha ripreso le attività di animazione per i più piccoli. Oggi, 6 Gennaio, la Befana ha fatto visita, per la prima volta, all'ospedale infantile.

Una cinquantina i pacchi di giocattoli consegnati nei reparti. "Regali divisi per fascia d'età, come ci ha consigliato la direzione del 'Cesare Arrigo'", ha spiegato Antonio Frisullo, presidente Coisp. A portare i doni è stata l'ambulanza della Croce Bianca di Acqui Terme.



