Sorpresi a rubare nei negozi dell'aeroporto di Torino, arrestati

Profumi, occhiali griffati, ma anche un pacco di cracker e una bottiglia di limoncello. È quanto avrebbero rubato dai negozi all'interno dell'aeroporto di Torino Sandro Pertini due uomini di 50 e 54 anni, di origine rumena, arrestati dalla polizia in servizio allo scalo aereo.

Ad accorgersi della sparizione di un paio di occhiali, dal valore superiore ai 250 euro, è stata una commessa, che ha fornito agli agenti le immagini di videosorveglianza utili per rintracciare il primo dei sospettati, il quale si trovava in un'area di attesa ai gate. Il 50enne, oltre agli occhiali, era in possesso di un pacco di cracker e di una bottiglia di limoncello, sottratti a un altro negozio.

Dalle immagini video è emerso inoltre anche il ruolo di un complice che fungeva da palo e che si muoveva in compagnia del presunto ladro all'interno del terminal.

Gli agenti della polizia di frontiera sono così riusciti a fermare anche il 54enne prima che si imbarcasse. L'uomo era in possesso di due bottigliette di profumo del valore complessivo di 280 euro, trafugate nello stesso negozio nel quale erano stati rubati gli occhiali.

La Procura ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto e il divieto di dimora nel Comune di Torino. I due sono stati condannati a una pena di 4 mesi e 20 giorni.



