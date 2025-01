Incendio in un complesso residenziale nel Torinese

Incendio la scorsa notte a San Secondo di Pinerolo. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme divampate nel sottotetto di un complesso residenziale in via Fossat. L'allarme è scattato intorno alle 22: le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse in mattinata. Non si sono registrati feriti o intossicati: per i residenti dell'abitazione danneggiata dal rogo, una famiglia di cinque persone, è stata trovata una sistemazione d'emergenza.



