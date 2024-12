Dal River Center alla rigenerazione di Aurora, il 2025 di Torino

I fiumi con il River Center sul Po, il presidio del territorio, gli eventi, il nuovo piano regolatore, la rigenerazione urbana di Aurora, i cantieri di via Roma pedonale e piazza Baldissera. Sono alcuni dei temi scelti come simbolo per il 2025 dagli assessori della giunta comunale torinese, illustrati oggi all'incontro di fine anno. Un 2025 che dovrà "puntare ancora di più su turismo e grandi eventi" per l'assessore Domenico Carretta che annuncia fra le novità un torneo pre olimpico di volley con la nazionale italiana.

Punta invece sui mercati con la sperimentazione delle aperture pomeridiane, un giorno o 2 a settimana, l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, mentre la vicesindaca Michela Favaro pone come obiettivo un focus sul mercato del lavoro.

Riqualificazione dello spazio pubblico con l'avvio dei cantieri di via Roma e piazza Baldissera è la strategia indicata dall'assessora Chiara Foglietta, mentre per il collega Paolo Mazzoleni "il 2025 sarà un anno cruciale per il nuovo Prg".

"Proseguire nel monitoraggio della gestione della spesa che va efficientata e aumentare ancora di più la capacità di riscossione dei tributi, anche con nuove assunzioni in Soris" è la linea seguita dall'assessora Gabriella Nardelli. Se per il collega di Giunta Marco Porcedda prioritario è il ripristino del presidio fisso della polizia locale nella zona sud, a Mirafiori, l'assessora Rosanna Purchia sceglie l'80esimo anniversario della Liberazione come simbolo del 2025, anno che per l'assessore Jacopo Rosatelli avrà come tema clou il diritto alla casa, con azioni come nuovi housing sociali, "più strumenti per la prevenzione del rischio decadenza dagli alloggi di edilizia sociale per morosità e una campagna contro le discriminazioni nell'accesso alla casa".

Infine per l"assessora Carlotta Salerno il 2025 sarà l'anno del "grande progetto di territorio di rigenerazione urbana e coesione sociale per Aurora e Barriera di Milano" e per Francesco Tresso l'anno in cui "ridare centralità ai nostri corsi d'acqua" e in cui sarà aperto il River Center ai Murazzi.





