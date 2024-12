Carabinieri, 16mila pattuglie messe in campo dal comando di Asti

Nel corso del 2024 sono state 15.930 le pattuglie dei carabinieri impegnate per il controllo del territorio dal comando provinciale di Asti, con un incremento vicino al 10% rispetto all'anno precedente. Il personale dell'Arma ha effettuato 6.996 interventi; nel corso di 63.910 verifiche sono state identificate 75.659 persone e controllati 52.642 veicoli, Sono alcuni dei dati illustrati oggi, ad Asti, dal comandante provinciale, colonnello Paolo Lando.

Nel 2024 i carabinieri di Asti hanno perseguito 4.926 reati (in aumento rispetto ai 4.586 del 2023>) e deferito all'autorità giudiziaria 958 persone (contro le 800 dell'anno precedente), di cui 62 in stato di arresto.

Il colonnello Lando ha anche ricordato le più importanti operazioni o indagini condotte nell'anno. E ha ricordato l'impegno contro la violenza di genere, con l'attivazione di 66 'codici rosso', numero analogo a quello del 2023, quando furono 67. Tra i dati spicca anche l'incremento, +38%, dei controlli di detentori di armi: ne sono state versate o ritirate 850; nel 2024, inoltre, i carabinieri hanno elevato 983 contravvenzioni al Codice della Strada, di cui 128 per guida in stato di ebbrezza o assunzione di sostanze stupefacenti.



