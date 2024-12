Show di Capodanno a Torino, aree rossa e gialla in centro città

Divieti di sosta e di transito dei veicoli, di vendita di bottiglie in vetro e lattine per gli spettacoli di fine e inizio anno nelle strade prossime a piazza Castello a Torino. A partire dalle ore 21 di martedì 31 dicembre e fino all'una, si svolgerà il concerto 'Torino wasn't built in a day'.

Mercoledì primo gennaio avrà luogo il concerto di musica classica 'Torino in due atti'.

Per assistere al concerto di fine anno - ricorda la ittà di Torino - occorre la prenotazione, da effettuare sul sito di VivaTicket, "dietro pagamento di una cauzione di 5 euro che sarà restituita entro 15 giorni dall'accesso alla piazza".

L'ingresso all'area per il concerto del primo gennaio sarà invece senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima prevista.

In piazza Castello saranno 6 i varchi, aperti al pubblico alle ore 19 per lo spettacolo della notte di Capodanno, alle 14 nel pomeriggio dell'1 gennaio. All'ingresso delle aree presidiate saranno predisposti controlli di sicurezza per impedire l'ingresso di oggetti vietati Martedì 31 dicembre e mercoledì primo gennaio saranno istituite due aree con restrizioni al traffico veicolare e pedonale e alla sosta: un'area rossa e un'area gialla.



