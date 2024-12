Alessandria lancia la campagna contro i botti di Capodanno

"Ci appelliamo al senso di responsabilità individuale e collettiva e al senso civico di tutti". E' l'invito di Roberta Cazzulo, assessore comunale di Alessandria, che chiede di festeggiare il Capodanno evitando di usare articoli pirotecnici per tutelare la salute di persone e animali.

Seguendo questa linea, anche quest'anno l'amministrazione locale ha scelto di non fare uno spettacolo pirotecnico per la festa di San Silvestro. "Una decisione responsabile che - spiegano da Palazzo Rosso - vuole essere d'esempio e auspicio per comportamenti individuali simili. Festeggiare il nuovo anno deve essere un momento di gioia da condividere con chi amiamo, in pace e serenità. E' giusto divertirsi, ma con coscienza".

Pertanto, la sollecitazione è a festeggiare l'ultimo dell'anno evitando di far scoppiare i botti. "Il più grande gesto di dimostrazione d'affetto - rimarca Cazzulo - per i nostri amici animali".

La campagna 'Ogni botto un colpo al cuore' i basa su quanto sancito dal Regolamento comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali che, espressamente, vieta l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici fino al 6 gennaio. Con una 'coda' il martedì grasso di carnevale di ogni anno. Sanzione prevista da 200 a 500 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA