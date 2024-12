Vento forte nel Vco, 50 interventi dei Vigili del Fuoco

Il forte vento che ha soffiato nella notte nel Verbano-Cusio-Ossola ha costretto i vigili del fuoco a intervenire una cinquantina di volte, in particolare in bassa val d'Ossola, per piante pericolanti, scoperchiature di fabbricati, dissesti a strutture abitative e danni ad arredi urbani.

I disagi principali sono stati nei comuni di Ornavasso, Gravellona Toce e in località Piano Grande a Verbania Fondotoce.

Sono state impegnate dieci squadre di Verbania, Stresa, Gravellona, Omegna, Villadossola. Oggi sono in programma le verifiche di stabilità, anche con l'ausilio dei droni provenienti da Torino.



