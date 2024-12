Bra conferirà la cittadinanza onoraria a Emma Bonino

La Città di Bra conferirà la cittadinanza onoraria, l'onorevole Emma Bonino. Lo ha deciso, ieri sera, il Consiglio comunale di Bra, che ha deliberato (cn 15 voti favorevoli e due astenuti) il conferimento a Emma Bonino, "per il suo impegno e il suo attivismo in tema di diritti umani, giustizia, promozione della democrazia e della libertà di scelta e di espressione. Le sue battaglie per i diritti - si legge nelle motivazioni - sono state significative per i cittadini, italiani e non, dando di conseguenza alla Città di Bra, che le ha dato i natali, lustro e pregio a livello internazionale".

Eletta al Parlamento italiano per la prima volta nel 1976 e al Parlamento Europeo nel 1979, consigliere comunale a Bra dal 1990 al 1995, Emma Bonino è stata ministro degli Affari Esteri tra il 2013 e il 2014, vice-presidente del Senato e presidente della Commissione per la parità e le pari opportunità nel Senato tra il 2008 e il 2013. È stata anche Ministro per il Commercio Internazionale e per le Politiche Europee (2006-2008) e Commissario Europeo per gli Aiuti Umanitari, la Politica dei Consumatori, la Pesca e la Sicurezza Alimentare, tra il 1994 e il 1999.



