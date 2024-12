Viaggi di fine anno, piemontesi spendono 385 euro pro capite

Per i viaggi nel periodo delle vacanze natalizie i piemontesi spenderanno 385 euro euro capite.

E' il calcolo fatto da Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale dell'Associazione nazionale consumatori, autrice di uno studio sull'argomento.

Il 78% di chi si sposterà da casa - secondo lo studio - ha scelto di rimanere in Italia, il 22% invece preferirà andare all'estero. Tra le mete più ambite città d'arte come Roma, Firenze e Venezia seguite a ruota da crociere e turismo nelle stazioni invernali e soggiorni di durata variabile in località iconiche come Sestriere, Valle D'Aosta, Cortina D'Ampezzo e Abano Terme".

Nella classifica dei mezzi di trasporto prevale l'auto propria (56%) poi aereo (18%), treni (16%) e autoservizi con bus (10%). In media, i viaggi-vacanza prevedono durate comprese fra i 4 e i 6 giorni; a spostarsi sono prevalentemente le famiglie (47%), seguite da coppie (36%) e gruppi organizzati (17%).





