Calcio: Toro; Vanoli 'dopo la crisi, cerchiamo continuità'

"Abbiamo vissuto due momenti: un inizio di campionato bellissimo che ci ha entusiasmato e poi una crisi totale, e adesso cerchiamo equilibrio e continuità": così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, alla vigilia della sfida casalinga contro il Bologna che arriva dopo i quattro punti conquistati nelle ultime due trasferte a Genova ed Empoli. "In difesa giocherà Maripan, abbiamo avuto qualche problema con Sosa e Ricci ma dovrebbero essere recuperati - continua l'allenatore sulle ultime dal Filadelfia - e anche Ilic ci sarà: deve imparare a mettere la squadra davanti al singolo". E sul mercato: "Mi dedico a ciò che posso cambiare che è il campo, mentre la società sa fare bene il suo lavoro e sa benissimo che senza Zapata ci manca un innesto in attacco" conclude Vanoli in conferenza stampa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA