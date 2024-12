Lear, accordo per la cassa integrazione per tutto il 2025

E' stato firmato l'accordo per la cassa integrazione per area di crisi complessa della Lear, già annunciato nei giorni scorsi. L'intesa è stata raggiunta nel corso dell'incontro a distanza tra i sindacati nazionali e territoriali con la Lear, la Regione Piemonte, il Mimit e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per dare continuità nella copertura degli ammortizzatori sociali.

È stata analizzata la situazione aziendale che vede la Lear aver esaurito tutti gli ammortizzatori disponibili nel quinquennio mobile e non più in condizione di dare lavoro ai 380 dipendenti del sito di Grugliasco, "visti i volumi risibili della produzione delle Maserati a Mirafiori. All'inizio del quinquennio c'erano tre commesse di Maserati - spiegano i sindacati - cessate tra fine del 2023 e inizio 2024, determinando un calo della produzione pari al 92,8%, che determina un esubero strutturale di 360" I sindacati sottolineano la necessità, a questo punto, di un investitore interessato alla reindustrializzazione dell'area-



