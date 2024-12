Il Politecnico di Torino vara il Piano Strategico 2024-2030

Un ateneo "autorevole, dalla consolidata reputazione internazionale per l'eccellenza della formazione e della ricerca, motore di innovazione per la società e di sviluppo per il territorio". E' il Politecnico di Torino da qui al 2030, secondo le traiettorie che si è dato per i prossimi anni con l'approvazione del nuovo Piano Strategico PoliTOintransition, approvato da Senato accademico e cda, redatto partendo dalle tre grandi transizioni attuali, digitale, ecologica e socio-culturale.

"Questo Piano Strategico - dice il rettore Stefano Corgnati - è totalmente innovativo nella forma e nei contenuti, definisce in modo chiaro la visione del Politecnico di Torino del futuro, che nasce non solo dall'interpretazione dei bisogni della propria comunità ma della società e dalla lettura dei suoi cambiamenti. E' una bussola preziosa per orientare le nostre azioni".

Tre i grandi obiettivi dell'ateneo: posizionarsi in modo stabile tra le migliori università tecnologiche europee, sviluppare l'identità dei suoi campus, con spazi nuovi e moderni e infrastrutture di ricerca valorizzate e messe in rete, aumentare l'azione di supporto a policy e decision makers e aprirsi sempre più al dialogo con la società. Sempre con attenzione all'internazionalizzazione, anche di docenti e ricercatori, con modelli formativi rinnovati e la sperimentazione delle lauree europee. Accanto a questo, il 'Poli' intende proseguire nella sua missione di essere motore di competitività con concrete ricadute positive per l'ecosistema in cui opera. Infine, sulle tematiche dell'uguaglianza di genere, diversità, inclusione e benessere organizzativo, vuole svolgere un'azione di integrazione e messa a sistema delle diverse esperienze già avviate, potenziandole e valorizzandole.



