Regione raduna tutti i sindaci, Cirio 'Piemonte è i suoi Comuni'

La Regione Piemonte, su iniziativa del Consiglio regionale, ha radunato alla Reggia di Venaria Reale (Torino) i sindaci di tutto il suo territorio per un incontro di fine anno. Su un totale di 1180 Comuni, era rappresentata oltre la metà. "Ci sono 675 sedie occupate - ha detto il presidente della Giunta regionale, Alberto Cirio - Abbiamo scelto la stanza più bella (la Citroniera della Reggia, ndr), uno degli spazi più belli non solo del Piemonte ma di tutta l'Italia". Il claim della serata è 'Il Piemonte è i suoi comuni", "perché è proprio così, il Piemonte è i suoi comuni, siamo na realtà con 52% del territorio in area montana, abbiamo la maggioranza di Comuni piccoli e la scuola più piccola d'Italia - a Ceresole con soli due allievi. Può sembrare uno spreco ma gli sprechi sono nei ministeri, non in quella scuola, che difendiamo con forza".

"Questa - ha aggiunto Cirio . non è serata per autocelebrare il Consiglio regionale o il governo regionale, è un incontro per dimostrare il rispetto, l riconoscenza, la gratitudine, l'affetto che la Regione Piemonte vuole dare a tutti i suoi Comuni".



