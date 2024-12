Sfida a padel tra vip per Specchio dei tempi

Il 21 e 22 dicembre, gli amanti dello sport e del padel avranno un'occasione speciale per unire la loro passione a un gesto concreto di solidarietà. Tre storici club sportivi torinesi apriranno le loro porte per un evento benefico organizzato a favore della Fondazione Specchio dei tempi. Un'iniziativa che si svolge nel periodo della consegna delle Tredicesime dell'Amicizia, l'aiuto di cinquecento euro destinato alle persone anziane che vivono sole in difficoltà economiche. Unacifra che è già stata consegnata a oltre duemila persone.

L'iniziativa si svolgerà presso il Monviso Sporting Club (Grugliasco), il Motovelodromo (Torino) e il Promenade Padel Zone (Torino). La formula dell'evento è pensata per coinvolgere tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. Ogni partecipante potrà giocare per 90 minuti in partite organizzate secondo la formula americana, in cui divertimento e fair play saranno al centro. A sostegno dell'iniziativa ci saranno anche alcuni personaggi noti: Claudio Marchisio con la moglie Roberta Sinopoli, che giocheranno sabato pomeriggio al Promenade Padel Zone, Ezio Rossi entrambi i giorni al mattino al Promenade Padel Zone, i Carota Boys domenica pomeriggio al Monviso, Alberto Cirio domenica pomeriggio al Motovelodromo e Manuela Savini (campionessa olimpica over 45 di padel) domenica al Monviso.

Per partecipare bisogna prenotarsi in uno dei tre circoli in cui si svolgerà l'evento: il Monviso Sport Club in corso Allamano 25, il Motovelodromo in corso Casale 144 oppure il Promenade padel zone in corso Moncalieri 390/A. I campi sono disponibili dalle 10 alle 17 in entrambi i giorni e si può giocare da singoli o in gruppi, per un'ora o più. Il costo è di 25 euro a persona, che comprende l'affitto dei campi e la donazione per le Tredicesime.



