Dieci milioni e mezzo per 69 Comuni dell'Alessandrino

Due incontri, oggi nell'Alessandrino, a Gavi e Cassine per gli assessori regionali Gian Luca Vignale (Fondi di Sviluppo e Coesione), Enrico Bussalino (Enti Locali), Federico Riboldi (Sanità). Con loro i consiglieri regionali Marco Protopapa, Silvia Raiteri, Pasquale Coluccio e il presidente della Provincia Luigi Benzi.

Vignale ha illustrato agli amministratori locali (rappresentanti di 69 Comuni) il percorso per l'utilizzo dei Fondi a favore dei 72 progetti presentati dalle Aree Omogenee Appennino e Alto Monferrato. Grazie al contributo regionale sarà possibile finanziare fino al 100% dei progetti prioritari. A disposizione 10 milioni e mezzo di euro.

"Abbiamo fissato la nuova tappa del percorso con gli enti locali - ha spiegato Vignale - da quando abbiamo cominciato lo scorso anno, con la presentazione dei Fondi. Una risorsa complessiva di 105 milioni che ci permetterà di finanziare progetti in 805 comuni del Piemonte. A giugno 2028 le opere dovranno essere concluse e rendicontate alla Regione. Nessuno indietro, avanti tutti". "Questi fondi rappresentano un'opportunità straordinaria per i territori, soprattutto per i piccoli comuni - ha aggiunto Bussalino - Si offriranno risposte concrete ai bisogni locali e si contribuirà a rafforzare lo sviluppo economico, sociale e culturale". "Individuare le priorità e finalizzare le risorse - ha proseguito Riboldi - consente di realizzare opere fondamentali per rendere il territorio più attrattivo".

"Fare squadra è stato il grande successo di questa iniziativa. E di questo - ha concluso Benzi - ringraziamo per il lavoro svolto il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore Vignale".



