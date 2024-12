Italia-India, conferenza sulle partnership economiche a Torino

Lo studio Leading Law del notaio Ganelli, a Torino, ha ospitato una conferenza a porte chiuse sulle opportunità di partnership economiche tra Italia e India dal titolo ''India as a strategic partner for Italy: unlocking growth in a changing global landscape".

L'iniziativa è stata ideata e sostenuta da Leading Law, Consolato Generale dell'India e Club Asia (Network delle Camere di Commercio dell'area asiatica). Vi hanno partecipato il Console Generale dell'India a Milano Lavanya Kumar - che ha illustrato le potenzialità del mercato indiano per le aziende piemontesi -, il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, il presidente del Ceip (centro estero per l'internalizzazione Piemonte), Dario Peirone, la vicepresidente dell'Unione Industriali di Torino Giorgia Garola.

Durante l'evento Daniele Russolillo, chief operating officer di Torino Planet Smart City, guidata da Stefano Buono, ha raccontato le operazioni in India e gli sviluppi futuri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA