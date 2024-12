Nel weekend i 'panettoni solidali' per i bambini prematuri

E' partita oggi la vendita dei Panettoni Solidali di 'Due volte buoni', l'iniziativa della Fondazione Crescere Insieme a favore dei bambini prematuri del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Sant'Anna di Torino.

La madrina dell'iniziativa, Alena Seredova, ha aperto simbolicamente le vendite questa mattina sulla MainApecar con il taglio di un maxi panettone da 3 chili offerto dall'azienda dolciaria piemontese.

I panettoni solidali possono essere acquistati in tutti i negozi aderenti all'iniziativa e nel week end nei gazebo in città e provincia. Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Torino i gazebo sono in Via Luigi Einaudi, davanti alla Chiesa della Crocetta, in Via Lagrange angolo Via Cavour e in Via Roma 124 sotto i portici di fronte a Hermes. Inoltre, sono in vendita sabato 14 a Giaveno, in piazza San Lorenzo e domenica 15 a Torino, in Gran Madre, in Via Monferrato 1.

Il reparto di Terapia Intensiva Neonatale del Sant'Anna è un punto di riferimento in Piemonte e in tutta Italia. Ogni anno, cura circa 500 neonati prematuri e/o patologici offrendo supporto alle famiglie con percorsi assistenziali personalizzati. Può contare su un affiatato gruppo di medici, e infermieri, coadiuvati da una fisioterapista e da una psicologa.





