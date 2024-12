Guala Closures, Andrea Lodetti è il nuovo ad del gruppo

Andrea Lodetti è il nuovo amministratore delegato di Guala Closures, leader mondiale nella produzione di chiusure per il mercato degli alcolici, vino, bevande, olio e condimenti, nata ad Alessandria. Come riferisce un comunicato, è stato ceo di Bormioli Pharma e, durante il suo mandato l'azienda ha raddoppiato fatturato ed Ebitda. Ha inoltre ricoperto posizioni manageriali in diverse realtà industriali, come Ceramiche Richetti e Snaidero Group.

Il gruppo intanto a settembre 2024 ha raggiunto un fatturato di 866 milioni e un Ebitda di 194 milioni, considerando i 12 mesi precedenti, includendo le recenti acquisizioni di Astir in Grecia e Fengyi in Cina.



