Carnevale Ivrea, debutta il tris dei vini delle cantine sociali

Per lo storico Carnevale di Ivrea, che prenderà il via il 6 gennaio 2025, debutta un cofanetto speciale di tre bottiglie di vini del Canavese, Erbaluce e Carema, con l'etichetta caratterizzata dalla riproduzione del manifesto ufficiale della manifestazione. La novità, promossa in collaborazione con la Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, è stata svelata in anteprima, oggi, nella sede della Confagricoltura, dove è stato illustrato il primo report sull'ultima vendemmia sulle colline torinesi, dal Pinerolese alla Valsusa, dal Canavese al Chierese.

Il cofanetto di vini, che verrà confezionato almeno per tre anni, - come prevede l'acccordo - aggiornando le etichette secondo i manifesti del Carnevale eporediese, contiene bottiglie delle tre cantine sociali: Produttori Erbaluce di Caluso, Cantina della Serra e Produttori Nebbiolo di Carema. Un modo per legare ancora di più - è stato sottolineato - vini al territorio, grazie a uno degli eventi simbolo del Canavese, lo storico Carnevale di Ivrea.

Nella sede di Confagricoltura, Gabriele Busso, vicedirettore della federazione provinciale degli imprenditori agricoli, ha illustrato i dati riferiti alle tre ultime vendemmie di cui si hanno cifre definitive (2021, 2022 e 2023). Per quel che riguarda l'ultima vendemmia, condizionata dall'abbondanza delle piogge primaverili e di inizio estate, le produzioni sono state inferiori alla vendemmia 2023, a livello di stime, ma si prevede comunque un'annata di qualità elevata.



