L'intelligenza artificiale aiuta a preparare esami universitari

Nasce a Torino HighESt Lab, il nuovo centro dell'Università di Torino dedicato allo sviluppo di competenze, ricerca e soluzioni su Big Data e Intelligenza Artificiale, realizzato con Oracle, Technology Reply e Tim Enterprise. Il centro si occuperà di ricerca applicata all'intelligenza artificiale con aziende pubbliche, private ed enti, per aumentare il valore dei progetti e delle attività rispondendo alle nuove esigenze di settori come sanità, cultura, formazione, ricerca e ambiente.

Per il laboratorio il gruppo Tim attraverso Tim Enterprise ha sviluppato una soluzione tecnologica che utilizza l'Intelligenza Artificiale che supporto agli studenti nelle loro attività. Si chiama Virtual Tutor e si distingue per l'utilizzo delle potenzialità dell'Ia generativa nella preparazione degli esami universitari: l'applicazione consente infatti di accedere a un tutor virtuale avanzato per favorire un apprendimento personalizzato su fonti di conoscenza certificate. È già stato utilizzato in via sperimentale dagli studenti del corso di 'Economia e gestione dell'innovazione e dei modelli di business' nella sessione estiva di quest'anno per prepararsi agli esami attraverso oltre 2.000 interrogazioni, utilizzando un sistema intelligente dedicato alla ricerca rapida di informazioni e alla generazione di risposte a domande specifiche.

"La collaborazione tra aziende e università può produrre risultati significativi per la crescita economica e sociale dell'Italia. Ridurre il mismatch tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, favorire l'integrazione delle competenze, valorizzare i talenti di ragazze e ragazzi sono temi centrali per la collettività. Per questo partecipiamo con convinzione a esperienze come HighEst Lab, mettendo a disposizione le nostre tecnologie e competenze" spiega Enrica Danese, direttrice Corporate Communication & Sustainability di Tim.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA