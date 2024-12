Il Piemonte approva il nuovo piano per la qualità dell'aria

Il Consiglio regionale del Piemonte, con 28 voti favorevoli e 16 contrari, l'aggiornamento del Piano per la qualità dell'aria per il periodo 2024-2030. Il valore è pari a circa 4 miliardi di euro, tra cui 2,8 già assegnati sul 2025. Di questi 2,9 miliardi serviranno per la mobilità e i trasporti, 421 milioni per il settore energia, 153 milioni per le attività produttive e 334 milioni per l'agricoltura.

In seguito all'approvazione di un emendamento presentato da Nadia Conticelli (Pd), tra le azioni previste dal Piano c'è anche quella "finalizzata a promuovere la libera circolazione sulla rete del trasporto pubblico locale della popolazione under 26 residente o domiciliata in Piemonte".

In generale, per la mobilità il Piano prevede il blocco dei veicoli diesel Euro 5 dal primo ottobre 2025 nei Comuni con più di 30mila abitanti, limitazioni al traffico e altre misure introdotte dai Comuni per ridurre l'inquinamento nelle aree urbane, la sostituzione di bus e treni inquinanti, il potenziamento del trasporto pubblico locale. Nell'ambito del risparmio energetico c'è l'incentivo alla sostituzione di vecchi sistemi di riscaldamento e la promozione di misure di efficienza energetica per le attività produttive. In campo agricolo e zootecnico, con un emendamento, è stata introdotta la copertura delle vasche dei liquami negli allevamenti e la riduzione delle polveri sottili che derivano dalla combustione all'aperto dei residui vegetali.



