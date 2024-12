Asti, il capo della polizia assiste al concerto di Natale

Al Teatro Alfieri di Asti è andato in scena il concerto natalizio della banda della polizia di Stato alla presenza del capo della polizia, Vittorio Pisani.

"È stato un grande regalo - ha commentato il questore di Asti, Marina Di Donato - il concerto ha coniugato la musica con il nostro essere sempre vicini ai cittadini, soprattutto i più fragili".

Gli ottanta elementi dell'orchestra hanno diviso il palco con il soprano Federica Casetti Balucani e con il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini 2021.

L'itinerario sonoro ha spaziato da Paganini a Morricone fino a Gershwin per concludersi con 'Il canto degli italiani' di Michele Novaro. L'orchestra della polizia di Stato vanta 96 anni di storia e numerose partecipazioni a concerti in Italia e all'estero. Guidata dal maestro Maurizio Billi, tra le sue caratteristiche ha quella di annoverare una vasta gamma di strumenti che spazia dai fiati, alle percussioni, arpe, contrabbassi, pianoforti e chitarre.

Prima de 'Il canto degli italiani', Vittorio Pisani ha ringraziato il prefetto Claudio Ventrice per l'attività di coordinamento delle forze di polizia sul territorio provinciale, il sindaco Maurizio Rasero per l'ospitalità e la cittadinanza presente, "segno tangibile della vicinanza della città alla polizia di Stato". Pisani ha poi espresso parole di cordoglio ai familiari delle vittime della tragedia di Calenzano.

Il capo della polizia questa mattina ha preso parte a una riunione operativa alla Questura di Asti, alla presenza del questore e dei dirigenti e responsabili degli uffici e dei reparti.



