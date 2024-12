Amma Torino completa la squadra, cinque vicepresidenti

Edoardo Pavesio, Andrea Romiti e Cristina Tumiatti sono stati confermati vicepresidente dell'Amma, l'associazione delle imprese metalmeccaniche torinesi. A Loro si aggiungono le "new entry" Riccardo Cerrato e Francesco Joly. Cerrato, amministratore delegato di Cms Italia avrà la delega per aziende impiantistiche e general contractor; Joly, responsabile relazioni esterne Finder, avrà la delega al capitale umano e alla formazione; Pavesio, presidente di Silatech, all'Automotive; Romiti, amministratore unico di Apr, all'Aerospazio, mentre a Tumiatti, sales and marketing manager Sea Marconi Technologies, va la delega Diversity and Inclusion.

"Ho scelto una squadra dalle grandi capacità ed esperienza.

Nei prossimi anni dovremo affrontare nuove sfide, prime fra tutte le transizioni tecnologica, digitale e ambientale.

Intelligenza artificiale e cultura digitale, nuovi prodotti e servizi, sostenibilità e ambiente, inclusione e diversità, reti e internazionalizzazione, formazione e capitale umano. Sono i temi che affronteremo insieme" ha spiegato la presidente Giorgia Garola. "Il nostro tessuto industriale deve imparare a riconoscere vocazioni diverse e molteplici, come già sono quelle che convivono nellaAssociazione. Ma altre ne nasceranno portate dai rapidi mutamenti in corso".



