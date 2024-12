Xmas Comics&Games a Torino il 14 e 15 dicembre

È tutto pronto per la decima edizione di Xmas Comics&Games: il 14 e 15 dicembre l'Oval - Lingotto Fiere di Torino ospita la grande festa natalizia per tutta la famiglia dedicata a fumetti, giochi, videogame, cosplay e cinema.

Nato nel 2014 come evento di una sola giornata riservato al solo mondo cosplay, Xmas Comics si è consolidato negli anni come l'edizione invernale Torino Comics, arrivando nel 2022 a conquistare l'Oval e raggiungendo la cifra record di 25.000 visitatori nel 2023. "Xmas Comics & Games è un viaggio tra arte, fantasia e cultura, che per due giorni trasforma Torino nella capitale dell'immaginazione, alla presenza di fumettisti, illustratori e editori di fama nazionale e internazionale. Agli appassionati di ogni età la manifestazione offre un'occasione unica per esplorare l'inesauribile potere creativo delle arti visive e narrative" spiega Gabor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia, società che organizza l'appuntamento in joint venture con Just For Fun. L'Oval ospita un'ampia area espositiva dove trovare fumetti, gadget, oggetti da collezione e costumi; un'area autori dove incontrare fumettisti e illustratori per sketch e autografi; un palco dedicato alle competizioni cosplay e al karaoke; uno spazio per gli amanti dei giochi di ruolo e da tavolo; numerose postazioni all'avanguardia per il videogaming, con tornei e giochi in freeplay; e infine un'area entertainment con riproduzioni di scenari e costumi di film, combattimenti con spade laser ed escape room. Cosmic Passion è il tema della decima edizione, con il manifesto firmato Lorenzo Pastrovicchio e Luca Merli.

Tra gli ospiti Paolo Nespoli e Valerio Di Donato, mentre lo chef Ojisan porta a Xmas Comics la cucina degli anime e dei manga. Presenti anche due dei doppiatori italiani di Arcane, celebre serie animata della piattaforma Netflix ambientata nell'universo videoludico di League of Legends.



