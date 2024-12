Alessandria, avviato corso di formazione della Polizia Locale

Ha preso il via, oggi, ad Alessandria il 96esimo Corso di Formazione Regionale per Allievi Operatori di Polizia Locale neoassunti, promosso dall'assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale del Piemonte.

Sono previste 360 ore di lezione (236 teoriche e 124 pratiche). Tra gli argomenti trattati: tecniche operative, difesa personale, corretto utilizzo delle armi da fuoco. Focus anche sul primo soccorso, grazie alla collaborazione della Cri per "formare a interventi rapidi ed efficaci" in situazioni di emergenza.

"L'obiettivo del corso - spiega l'assessore regionale Enrico Bussalino - è fornire le competenze necessarie per affrontare con professionalità le sfide quotidiane. La formazione continua è essenziale per garantire una Polizia Locale all'altezza delle aspettative dei cittadini. In Piemonte svolge un ruolo cruciale, agendo in stretta sinergia con i Comuni e le forze dell'ordine".

Al corso partecipano in 42 (9 dall'Alessandrino di cui 5 nel capoluogo, 10 dal Torinese, 6 dall'Astigiano, altrettanti dal Vercellese, 4 dal Novarese, 3 dal Verbano-Cusio-Ossola, 2 dal Biellese e altrettanti dal Cuneese). Esame finale il 4 marzo.

"Dobbiamo ricordare - aggiunge il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante - che queste divise sono il primo approdo per chi cerca sicurezza e rispetto delle norme. Pertanto, la formazione costante risulta uno strumento imprescindibile capace di fare la differenza anche nelle situazioni più complesse".





