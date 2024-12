Cambio al vertice del 3° Reggimento Alpini

Cambio alla guida del 3° Reggimento Alpini. La cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Alberto Salvador e il parigrado Daniele Simeoni si è svolta presso la Caserma 'Berardi" a Pinerolo, alla presenza del Comandante della Brigata Alpina Taurinense, Generale di Brigata David Colussi, e di autorità militari, civili e religiose.

Durante i suoi 15 mesi di comando, il Colonnello Salvador ha guidato gli Alpini del 3° Reggimento nella missione in Libano, per la Task Force "Italbatt" nell'ambito dell'Operazione "Leonte XXXV".

Nello stesso periodo, il Reggimento ha continuato a garantire il suo apporto all'operazione 'Strade Sicure' in varie località del Piemonte e della Liguria, conducendo inoltre attività addestrative in ambiente montano, ma anche zone desertiche e aree densamente urbanizzate.



