Basket Omegna, la maglia natalizia disegnata da studenti di moda

Per il quinto anno consecutivo, la maglia della Fulgor Paffoni Omegna utilizzata dalla squadra in occasione delle gare natalizie del campionato di Serie B di pallacanestro è stata disegnata dalle studentesse dell'indirizzo moda dell'istituto tecnico professionale 'Dalla Chiesa Spinelli' della cittadina affacciata sul lago d'Orta, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Si tratta di un'iniziativa di solidarietà che, grazie agli sponsor, ha consentito all'associazione Kenzio Bellotti, braccio operativo del club nel sociale, di acquistare 1500 tra giocattoli, vestiti, prodotti di bellezza e cancelleria, destinati ad altrettante famiglie del Verbano-Cusio-Ossola e Novarese in difficoltà.

L'iniziativa, chiamata 'Giochi sotto l'albero' e supportata dal comune di Omegna, coinvolge le studentesse nel disegnare i bozzetti delle maglie, che poi vengono votati sui social dai tifosi. A vincere, quest'anno, è stata la canotta realizzata da Valentina, della classe quarta.



