Alessandria, in mostra 'L'eleganza del cappello'

E' stata inaugurata al Caffè Alessandrino in piazza Garibaldi, la mostra 'L'eleganza del cappello'. Organizzata dall'associazione culturale 'Libera Mente-Laboratorio di Idee', è dedicata alla pittrice Giovanna Chiaramonte, nata a Caltagirone (Catania) ma residente nel sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo.

"Un appuntamento - spiega Fabrizio Priano, presidente di Libera Mente - che celebra un simbolo importante per Alessandria, considerato il legame indissolubile con il marchio Borsalino. Il cappello simboleggia l'artigianato poi divenuto industria locale, riflettendo l'identità e le tradizioni della comunità. Alessandria è il cappello e il cappello è Alessandria".

Chiaramonte ha esposto alla Società Promotrice delle Belle Arti di Torino dal 2001 al 2014; per il centenario sempre di Borsalino alla sala Fidicom e alla libreria Mondadori di Alessandria.



