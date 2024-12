Operazioni antidroga nel Torinese, due presunti pusher arrestati

Operazioni antidroga dei carabinieri nella prima cintura torinese hanno portato all'arresto di due persone e alla denuncia di una terza persona nell'arco di 48 ore.

I militari dell'Arma hanno condotto tre distinte operazioni che hanno colpito altrettanti spacciatori in diverse zone del territorio. A Piossasco, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un cinquantaduenne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, trovando nella sua abitazione e cantina un consistente quantitativo di droga: circa 400 grammi di hashish, due bilancini elettronici di precisione, 500 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nella notte tra il 2 e il 3 dicembre, i carabinieri della sezione radiomobile di Rivoli hanno denunciato un trentaquattrenne di origine nordafricana, senza fissa dimora, sorpreso in via Piave di Pianezza con 10 grammi di hashish e circa 600 euro in contanti. Oltre al sequestro della droga, l'uomo è stato accompagnato all'Ufficio Immigrazione per l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

Sempre il 3 dicembre, i carabinieri della Stazione di Rivoli hanno arrestato un cinquantenne: nella sua abitazione sono stati scoperti 400 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti, ulteriori 40 grammi già confezionati, 1,68 grammi di marijuana e semi di sostanza oppiacea. Anche in questo caso, il presunto spacciatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari.



