Polizia sgominata rete prostituzione a Torino, cinque indagati

Sgominata a Torino una rete di sfruttamento della prostituzione: cinque persone sono finite sotto misure cautelari per reati che vanno dalla rapina al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'operazione, condotta dalla squadra mobile della questura di Torino e coordinata dalla Procura, denominata Mariposa, ha avuto origine nel maggio 2022 da una rapina ai danni di una prostituta albanese. Le indagini hanno rivelato un sistema criminale che coinvolgeva giovani donne costrette a prostituirsi in zone specifiche della città come Barriera Nizza e Madonna di Campagna.

Le vittime, tutte di nazionalità albanese, secondo quanto ricostruito, subivano continue vessazioni fisiche e psicologiche. Obbligate a consegnare l'intero guadagno ai propri sfruttatori, versavano in condizioni di totale assoggettamento, mantenuto anche attraverso legami sentimentali manipolatori. L'inchiesta ha inoltre fatto emergere un collaterale sistema di prostituzione indoor, con cittadini italiani che fungevano da intermediari, stipulando contratti di locazione per agevolare l'attività.

Degli indagati, tre cittadini albanesi sono finiti in carcere, mentre due italiani sono stati sottoposti al divieto di dimora a Torino.



