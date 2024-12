I vigili del fuoco di Cuneo inaugurano il secondo comando

I vigili del fuoco di Cuneo hanno scelto il giorno di Santa Barbara, patrona del corpo, per l'inaugurazione ufficiale del nuovo presidio di Borgo San Dalmazzo. Quello che è destinato a essere un "secondo comando", nelle parole del comandante provinciale Corrado Romano, trova sede nell'ex caserma "Mario Fiore", dismessa dagli alpini nel 1997 e abbandonata per quasi trent'anni.

Alla cerimonia, apertasi a Cuneo con l'onore ai caduti, ha preso parte il prefetto Mariano Savastano, insieme al questore Carmine Rocco Grassi e a diversi sindaci e autorità del territorio. La giornata è proseguita nel nuovo distaccamento di Borgo, dove il vescovo Piero Delbosco ha officiato la messa. A seguire, un saggio dimostrativo dei vigili del fuoco.

Gli interventi di riqualificazione sono stati realizzati con fondi del ministero dell'Interno su un'area di 26.437 metri quadri (su un totale di circa 55mila). L'area era stata ceduta a titolo gratuito nel 2023 dal comune di Borgo San Dalmazzo, che a sua volta l'aveva ricevuta dal demanio.

Nella restante parte della ex "Mario Fiore" sorgerà invece la "cittadella della sicurezza", con spazi dedicati alle associazioni del territorio, dall'Aib alla Protezione civile.





