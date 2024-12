Torna Memissima, sabato 7 dicembre saranno assegnati i premi

Torna Memissima, il festival della cultura memetica ideato da Max Magaldi e prodotto da The Goodness Factory che ospita le migliori agenzie di comunicazione e le pagine meme da tutta Italia per darsi appuntamento a Torino da giovedì 5 a sabato 7 dicembre. L'attesa più grande è riservata ai Meme Awards - i cosiddetti 'oscar' dei Meme - che dopo il successo dell'ultima edizione con la premiazione di Gerry Scotti personaggio più memato dell'anno, scateneranno anche quest'anno il toto-meme sul web fino all'evento di premiazione finale in programma alle 21 di sabato 7 dicembre.

Memissima è prodotto da The Goodness Factory, con il sostegno di Camera di commercio di Torino e Fondazione Crt e con il contributo di Una e Urmet. Un progetto realizzato nell'ambito di Creative Living Lab, in collaborazione con Off Topic, Scuola Holden, Torino Comedy Lounge, Adci e con la media production partnership di Except. Fra le pagine e creators ospiti: madonnafreeeda, cyaomamma, filosofiacoatta, Fabio Celenza, il Sindaco Marco Ballarini, Hipster Democratici, giornalistichenonriesconoascopare, Elvis Tusha, everything is italia "In un momento storico nel quale la realtà supera quotidianamente anche il meme più ardito l'unico modo che abbiamo per provare ad affrontare la nostra vita senza impazzire è quello di filtrarla e interpretarla attraverso la lente della memetica. Venire a Memissima vi salverà la vita" commenta Max Magaldi che ha ideato e prodotto Memissima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA