Patto metropolitano per lo sviluppo, 10 milioni nel Torinese

Circa 10 milioni per il territorio torinese per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali e pubbliche. Sono le risorse assegnate alla Città metropolitana di Torino dal ministero delle imprese e del made in Italy, che ha riaperto la graduatoria nell'ambito del 'Patto metropolitano per lo Sviluppo Locale'. "Il progetto finanziato - spiega la consigliera metropolitana delegata alle Politiche di sviluppo, Sonia Cambursano - prevede una trentina di interventi locali in numerosi comuni, da ultimare inderogabilmente entro 60 mesi per quanto riguarda gli interventi pubblici ed entro 48 mesi per gli interventi imprenditoriali, che sono sei".

"La Città metropolitana - aggiunge - si è molto impegnata per difendere questo progetto che inizialmente era stato ammesso parzialmente e poi definanziato. Oggi il nostro impegno è stato riconosciuto. Si tratta di un progetto che affonda le sue radici nei vecchi patti territoriali e che premia la capacità dei territori di progettare in modo integrato".



