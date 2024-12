Lo Russo, 'l'Europa affronti il tema della crisi industriale'

"Va dato atto che il momento è difficile per tutta l'industria automobilistica europea, il tema non riguarda solo Stellantis. Le notizie che arrivano dalla Germania su Volkswagen sono davvero preoccupanti. Questo certo non riduce la consapevolezza della crisi torinese e di Stellantis, ma certamente il quadro dell'industria automobilistica europea è preoccupante nel suo complesso e auspico che questa riflessione arrivi nei palazzi di Bruxelles e Strasburgo e induca una riflessione più generale su come possiamo garantire lo sviluppo dell'industria europea, dell'auto e non solo". A dirlo, nella diretta radio del martedì, è stato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, tornando sulla notizia delle dimissioni del ceo di Stellantis, Carlos Tavares.

Una notizia, ribadisce il sindaco, "molto rilevante, che potenzialmente consente di aprire una fase diversa, nuova, ed è quello lo spirito con cui noi ci approcciamo. Gli ultimi erano stati mesi estremamente conflittuali tra l'ad e tante componenti - ricorda -. Penso al governo, al Parlamento, ai sindacati.

Credo si possa aprire una fase nuova, il mio auspicio è in questi termini". Lo Russo ribadisce poi che, come istituzioni, "ci porremo in maniera positiva e proattiva, ma attenta relativamente ai futuri piani del gruppo che, sappiamo bene, essere piani globali, ma che necessariamente, secondo noi, devono vedere Torino protagonista".



