Giornata disabilità, alla Lavazza 'un Museo per tutti'

Il Museo Lavazza celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità con l'evento Un Museo per tutti, un evento speciale aperto alla comunità e caratterizzato da un'esperienza multisensoriale e inclusiva. Alcune iniziative hanno una forte continuità con alcune attività già intraprese, come Blind Coffee Experience, un ciclo di incontri sull'inclusività organizzati da Uici Piemonte, nella sala del Museo Lavazza e Incluvisity, progetto del gruppo Lavazza, avviato nel 2023, che promuove percorsi espositivi inclusivi in collaborazione con musei e istituti culturali italiani e internazionali. Tre ospiti d'eccezione, che nella loro vita personale e professionale mettono in atto azioni e processi che vanno in questa direzione, offrono un'esperienza autentica e professionale, a tutti coloro che vogliono vivere il museo con uno sguardo nuovo.

'Yoga per tutt*', a cura di Francesca Rosso è pensata per tutte le persone, senza distinzione di capacità fisiche o mentali. Lo yoga sarà adattato in modo che tutti possano parteciparvi, dai praticanti in carrozzina a chi ha disabilità motorie o cognitive.

'Usa la Testa', a cura di Francesco Canale, artista e imprenditore diversamente abile, il workshop di gaming motivazionale esperienziale invita i partecipanti a mettersi nei panni dell'artista, utilizzando abilità alternative per superare ostacoli e potenziare il proprio potenziale Ogni attività sarà accompagnata da una Blind Coffee Experience, un'esperienza sensoriale che invita a scoprire il caffè attraverso il tatto, l'olfatto e il gusto, senza l'ausilio della vista. L'esperienza è guidata da Mara La Verde, consigliera dell'Uici Torino e consulente per la disabilità, insieme ai Coffeelier del Museo. L'accesso all'evento è gratuito, ma si consiglia di prenotare.



